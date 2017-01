Pawel Zawodny, voormalig COO van Techland (Call of Juarez, Dead Island, Dying Light) heeft een nieuwe studio opgericht in Wroclaw, Polen. De nieuwe studio, Strange New Things, bestaat uit voormalige werknemers van IO Interactive (Hitman), CD projekt RED (The Witcher) en Techland. Men wil "emotionele game-ervaringen" ontwikkelen voor zowel pc als consoles, en hoewel details over hun eerste project nog niet bekend zijn, zouden er wel al hints verstopt zitten op de website van de studio.