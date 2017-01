Vorig jaar al liet Electronic Arts de iconische E3-beurs links liggen, al organiseerde het ongeveer gelijktijdig wel een eigen evenement genaamd EA Play. Ook dit jaar zal het weer zo gaan. EA Play 2017 vindt plaats van 10 tot 12 juni in het Hollywood Palladium, Geen EA op E3 zelf dus, tenzij via een omweggetje langs partners als Sony, Microsoft en Nintendo, Natuurlijk zal er in die periode wel voldoende nieuws van EA naar buiten komen, want zoals steeds wordt een persconferentie voorzien die live te volgen zal zijn en waar de nieuwste games van EA voorgesteld zullen worden,