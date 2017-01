Northgard, een kleurrijk strategiespel van de makers van Evoland, verschijnt op 22 februari via Steam Early Access, zo is aangekondigd. Northgard is een strategie- en exploratiespel met een diepgaande Noorse mythologie, waarin moedige verkenners een nieuwe wereld gevuld met mysterie en gevaar hebben ontdekt, en waarbij de spelers ze moeten helpen te overleven en te gedijen in dit vreemde land. Ze zullen mystieke beesten tegenkomen, zoals reuzenwolven en ondoden die het land afschuimen, giganten die ze kunnen bevrienden of bevechten, en winters zo koud dat zelfs de meest krachtigste Viking zal huiveren.