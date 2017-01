Last Stand, de derde grote uitbreiding voor The Division, zal tegelijk verschijnen op pc, PS4 en Xbox One. Voor de vorige twee uitbreidingen was er nog een exclusiviteitsperiode voor Xbox One. Een concrete releasedatum voor Last Stand is er nog niet, maar wie een Season Pass heeft zou er wel al "soon" mee aan de slag kunnen op de testservers.

Last Stand zal focussen op PvP en brengt een nieuwe game mode met zich mee, los van de Dark Zone. Elke match zou 20 minuten duren en twee teams van 4 spelers tegenover elkaar plaatsen. De teams strijden om de controle over bepaalde capture points, die ook nog eens bewaakt worden door NPC-vijanden. Ook elders op de map duiken NPC's op. Laést Stand zal ook een nieuw progressiesysteem en nieuwe gear met zich meebrengen. Je moet wel level 30 zijn om met Last Stand aan de slag te kunnen.