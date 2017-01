In Zuid-Korea is Wow! Recipe? The Meal is Ready een nieuw kookprogramma dat volledig draait rond World of Warcraft. De show wordt gepresenteerd door een bekende Koreaanse chef, Choi Hyun-seok, die blijkbaar ook een grote fan is van de MMO. Tijdens het programma zullen gerechten worden gemaakt waarvoor inspiratie werd gehaald bij de game en gasten zullen ondertussen praten over hun ervaringen met World of Warcraft.