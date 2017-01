Microsoft komt deze maand op de proppen met wel een heel speciaal stukje merchandise. Ze hebben immers een Xbox One S-controller gemaakt voor in het zwembad. Geen echte controller natuurlijk, maar wel een groot opblaasbaar exemplaar. Het ding is tijdelijk verkrijgbaar op de Microsoft Store Facebook-pagina, ter ere van Australia Day, de nationale feestdag van Australië. Later zal het ook te vinden zijn in andere winkels.