Vaak wordt Brazilië aangehaald als land waar het als gamer erg duur is om aan een console van een van de gevestigde waarden te geraken, omdat de overheid er bewust stevige importkosten aanrekent. Toch kan het blijkbaar nog een stukje erger, zo wijst het onderzoek van Linio, een Latijns-Amerikaanse retailer, uit. De retailer bekeek waar ter wereld je het meeste en het minste betaalt voor een PS4 en Xbox One, waarbij de lokale prijzen werden omgerekend naar dollars.

Europa blijkt het relatief gezien niet slecht te doen qua prijzen voor de consoles, terwijl Venezuela eenzaam aan de top staat in het lijstje van duurste prijskaartjes, hetgeen overigens te verklaren is door de immense inflatie waar het land momenteel mee af te rekenen heeft. Daardoor betaal je er omgerekend maar liefst 56.700 dollar voor een PS4 en 37.000 dollar voor een Xbox One.

Goedkoopste landen

PlayStation 4

1. Hungary ($246.89)

2. Ukraine ($254.18)

3. Canada ($274.25)

4. Poland ($281.59)

5. Italy ($281.96)

Xbox One

1. Switzerland ($222.55)

2. Romania ($223.46)

3. France ($227.90)

4. Canada ($233.14)

5. Qatar ($249.72)

Duurste landen

PlayStation 4

1. Venezuela ($56,723.53)

2. Angola ($868.75)

3. Thailand ($716.70) Vietnam ($680.90)

4. Argentina ($566.52) Costa Rica ($640.96)

5. Brazil ($565.20) Thailand ($605.42)

Xbox One

1. Venezuela ($37,073)

2. Brunei ($737.90)

3. Vietnam ($680.90)

4. Costa Rica ($640.96)

5. Thailand ($605.42)