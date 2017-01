Fans van Castlevania-achtige games die op zoek zijn naar een extra uitdaging kunnen Dead Cells in de gaten houden. De game combineert de Castlevania-gameplay met permadeath. Dood is dus dood en dan is het helemaal opnieuw beginnen, min of meer toch want in Dead Cells is doodgaan eigenlijk een soort backtracking, waardoor juist meer van de spelwereld onthuld wordt. Voor de game kan nu gestemd worden via Steam Greenlight.