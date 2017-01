Strafe, een procedureel gegenereerde retro shooter, verschijnt op 28 maart voor pc, zo is aangekondigd. Een PS4-versie werd ook al aangekondigd, maar daarvoor is nog geen releasedatum bekend. In Strafe krijg je één leven, random levels en de nodige wapens om mee aan de slag te gaan. Inspiratie werd gehaald bij de shooters van weleer, zoals Quake, die nog geen coversysteem hadden. Voeg daar nog wat Spelunky aan toe en je kan in principe eindeloos doorgaan.