I Am Setsuna, de eerste game van Tokyo RPG Factory, de studio die Square Enix speciaal oprichtte voor het ontwikkelen van klassieke RPG's, werd eerder al bevestigd voor de Nintendo Switch, maar nu is ook duidelijk geworden dat het om een launch game voor het nieuwe platform gaat. De game zal dus op 3 maart verschijnen voor de Switch. De launch line-up voor de Switch in Europa komt zo op 6 titels te staan en bevat naast I Am Setsuna ook nog The Legend of Zelda: Breath of the Wild, 1-2 Switch, Super Bomberman R, Skylanders Imaginators en Just Dance 2017.

Eerder verscheen I Am Setsuna al voor pc, PS4 en PS Vita.