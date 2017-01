Bandai Namco heeft heel wat nieuws omtrent Tekken 7 de wereld ingestuurd. Om te beginnen is een releasedatum bekend, zijnde 2 juni. De game verschijnt dan voor pc, PS4 en Xbox One. Dat is iets later dan verwacht, aangezien men het eerder had over een release "begin 2017", maar blijkbaar wil men voor voldoende content bij de launch zorgen en dat vraagt wat extra tijd.

Daarnaast zijn een Collector's Edition, Season Pass en pre-order content onthuld. De Collector's Edition bevat uiteraard de game, evenals de Season Pass en een beeld van Kazuya in gevecht met Heihachi (30cm hoog, 45cm breed). Een speciale Steelbook en soundtrack worden voorzien.

De Season Pass biedt toegang tot DLC met speciale personages, nieuwe stages, een nieuwe game mode, costume packs en meer. Exclusief voor Season Pass-houders is er ook een Metallic Costume Pack met 35 nieuwe outfits. Wat al die DLC precies zal inhouden is niet bekend, maar alle DLC zal ook los te koop zijn.

Wie een pre-order plaatst, krijgt een pre-order bonus. Die houdt DLC-toegang tot Eliza in. Eliza is het bekende vampierpersonage dat debuteerde in Tekken Revolution. Een pre-order bonus via de Xbox Store is voorts een backwards compatible exemplaar van Tekken 6. Voor PS4 is er ook nog exclusieve content: legendarische kostuums uit TEKKEN 4 en TEKKEN 2 voor King, Xiaoyu en Jin alsook een Jukebox Mode (exclusieve game feature) waarin fans kunnen luisteren naar oude Tekken tracks en zelfs een eigen playlist van Tekken-muziek kunnen aanmaken om tijdens het spelen naar te luisteren.

Tot slot is ook een Deluxe Edition beschikbaar. Die bevat naast de game meteen ook de Season Pass.