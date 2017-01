Dying Light heeft nog eens een update gekregen, al zullen vermoedelijk niet al te veel spelers er gebruik van kunnen maken. Het is namelijk een update die ondersteuning toevoegt voor Tobii Eye Tracking. Heeft jouw pc of laptop zo'n tracking, dan kan je in de game voortaan heel wat zaken doen door gewoon te kijken. Zo zal de camera automatisch wat draaien op basis van waar je naar kijkt, waardoor het lijkt of je zelf met je hoofd draait. Verder kan je makkelijk items oprapen door ernaar te kijken, kan je automatisch klimmen en meer. De tracking heeft ook wel het gevolg dat zombies zich effectief bekeken kunnen voelen, dus te lang naar een zombie kijken kan hem/haar alert maken op je aanwezigheid.