Op PS4 en Xbox One is het momenteel in Overwatch niet mogelijk om spelers rechtstreeks bij Blizzard te rapporteren, bijvoorbeeld omdat ze cheaten of onsportief gedrag vertonen. Game director Jeff Kaplan heeft nu evenwel laten weten dat aan zo'n player reporting feature voor de consoleversie wordt gewerkt. Een exacte datum voor de toevoeging ervan kon hij niet geven, maar hoopt dat alles tegen de zomer klaar is, of eerder al natuurlijk.