Warner Bros. heeft nieuw leven geblazen in Avalanche Software, de studio die vorig jaar nog werd gesloten door Disney. Avalanche Software (niet te verwarren met Avalanche Studios van Just Cause) kennen we vooral van Disney Infinity, maar heel wat jaren geleden maakte het ook onder meer Cars 2: The Videogame. Nu gaat de studio opnieuw met Cars aan de slag, want het ontwikkeld een Cars 3 game die samen met de nieuwe film komende zomer zou moeten verschijnen.