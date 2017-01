SWAT 4 Gold Edition is opnieuw gelanceerd via GOG.com en dat natuurlijk DRM-vrij. Naast de basisgame bevat deze editie ook de uitbreiding, The Stetchkov Syndicate. Het prijskaartje bedraagt 9,29 euro.

De tactische shooter is een klassieker uit 2005 van uitgever Sierra, maar tot nu toe kon de game nergens meer gekocht worden. Op initiatief van GOG zelf is de game nu dus terug te koop, nadat ze de originele makers hadden gecontacteerd. SWAT 4 werd ontwikkeld door Irrational, dat later BioShock zou maken.