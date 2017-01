Eind deze maand begin Conan Exiles aan zijn Early Access-avontuur en om geïnteresseerden nog wat te prikkelen is een nieuwe trailer van de game vrijgegeven. Geen gameplaybeelden echter, wel CGI, waarbij we zien hoe een vrouw gered wordt uit een nogal hachelijke situatie. Wanneer ze de kans krijgt, weet ze echter ook zelf best haar mannetje te staan.