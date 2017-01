Onlangs werd een Game Mode voor Windows 10 bevestigd en nu heeft Microsoft er nog wat extra informatie over gegeven, al ligt die informatie wel in de lijn van wat we al verwacht hadden van de Game Mode. Zo is het doel van de Game Mode in de eerste plaats om een stabielere game-ervaring te bieden in Windows 10, eerder dan een zuivere performance boost te geven. Game Mode zal er namelijk voor zorgen dat het systeem geen resources meer weghaalt van games, waardoor frame rates en de algemene performance verbetert. Ook zou de Game Mode manier waarop de CPU werkt voor games en systeemprocessen aanpassen zodat alles in functie van de game sneller gaat.

Game Mode activeren zou simpel zijn: gewoon de juiste switch activeren op de Xbox Game Bar. Windows 10 zal ook onthouden voor welke games je Game Mode hebt ingeschakeld.

Voorts werd nog eens bevestigd dat de Game Mode zowel voor UWP- als Win32-games (typisch voor bv. Steam-games) betere prestaties kan leveren, maar het zouden toch vooral de UWP-games zijn die het meeste baat zouden hebben bij de Game Mode. Dit komt omdat de UWP-omgeving van Microsoft een meer algemene standaard heeft waarmee men aan de slag kan, en waardoor het makkelijker is om meteen voor alle UWP-games een optimalisatie door te voeren. Het Win32-landschap daarentegen is diversers, waardoor die optimalisatie iets moeilijker ligt. Desondanks wordt samengewerkt met onder meer Intel, AMD en NVIDIA om de Game Mode zo goed mogelijk te maken.