In juli vorig jaar kondigde ontwikkelaar Squad aan dat er een Wii U-versie zou komen van Kerbal Space Program. De game zou toen "deze winter" verschijnen, maar inmiddels is het erg stil geworden rond de Wii U-versie en het ziet er meer en meer naar uit dat de game gewoon niet meer naar de Wii U zal komen.

In een reactie heeft de community manager van Squad laten weten dat het gaming landschap veranderd is sinds de aankondiging, en dat men gedwongen is om de ontwikkeling van een Wii U-versie te herevalueren. Voorlopig zou het nog te vroeg zijn om een definitieve beslissing mee te delen, maar al bij al ziet het er dus toch niet zo goed uit voor een Wii U-versie van de game. Misschien dat men eerder meteen gaat voor een Switch-versie?