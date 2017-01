In het logo van Resident Evil 6 meenden heel wat mensen al wat anders te zien dan wat Capcom waarschijnlijk zelf voor ogen had en nu lijkt hetzelfde te gebeuren bij Resident Evil VII, min of meer toch. Iemand besloot het logo namelijk een beetje op te poetsen, en voilĂ , je krijgt plots een verwarde beer die de mascotte is van Resident Evil VII: Bearhazard.