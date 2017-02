Een bedrijf genaamd Vaqso is bezig met de ontwikkeling van een accessoire dat moet toelaten om tijdens het gamen ook de bijhorende geuren te ervaren. Vooral in virtual reality zou dit een extra meerwaarde creëren. Het accessoire zou zo groot zijn als een Snickers en aan een VR-headset gekoppeld kunnen worden.

Afhankelijk van de game zou het accessoire dus bepaalde geuren vrijgeven. Ter illustratie werd getoond hoe de geur van buskruit verspreid werd wanneer iemand aan het schieten was, en wanneer een mooi meisje opduikt in een game wordt een lekkere shampoogeur gelost. De makers zijn echter ambitieuzer dan dat. Men wil nog veel meer geuren mogelijk maken, zoals gefrituurde kip, curry en meer. Ook minder aangename geuren, zoals rottend vlees, staan op het programma, want zo'n geuren zijn ideaal voor bijvoorbeeld Resident Evil.

Concreet zou voor het accessoire gebruik gemaakt worden van cartridges, die elk een andere geur bevatten. Het huidige prototype heeft drie cartridges, maar uiteindelijk wil men in het finale product vijf kunnen gebruiken. Dankzij een signaal van de game zullen kleine gleufjes geopend worden, langs waar via kleine ventilatoren de geur richting de speler wordt geblazen. Het accessoire werkt op batterijen en elke cartridge zou een maand lang bruikbaar zijn.

Interessant idee natuurlijk, maar of het ook echt wat wordt, valt nog af te wachten. Bovendien zullen games dit ook moeten ondersteunen, en het is nog maar de vraag of veel ontwikkelaars daar de moeite voor zullen nemen.