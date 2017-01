Masaya Nakamura, de oprichter van wat Namco werd, is op 22 januari op 91-jarige leeftijd overleden. Het nieuws werd nu pas naar buiten gebracht.

In 1955 richtte Nakamaru het bedrijf Nakamura Manufacturing op, dat zich specialiseerde in het maken van amusementsattracties. Later werd het bedrijf omgedoopt tot Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company, oftewel Namco. In 2005 vond een fusie plaats met Bandai, waardoor we nu van Bandai Namco spreken.

In de decennia na de Tweede Wereldoorlog waren heel wat familievriendelijke attracties terug te vinden op de bovenste verdiepingen en de daken van grote winkels. Ook arcadekasten begonnen toen op te duiken. Namco besloot zich ook daar mee bezig te houden en eind jaren '70, begin jaren '80 werden hits als Galaxian, Galaga, Pole Position en Xevious aan de man gebracht.

Pac-Man was natuurlijk de allergrootste hit van Namco, en meteen ook een van de belangrijkste Japanse games ooit. In 2007 kreeg Nakamura voor zijn prestaties de Order of the Rising Sun als onderscheiding van de Japanse regering.