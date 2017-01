Aven Colony, de game van Mothership Entertainment waarin je een kolonie moet uitbouwen op een verre planeet, komt in het tweede kwartaal van 2017 ook naar PS4 en Xbox One. De game was al op weg naar pc, maar maakt dankzij een samenwerking met Team17 nu ook zijn overstap naar de console. Wie wil kan hier de bèta al aanschaffen voor pc.