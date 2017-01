Dat het immigratiebeleid van Trump ook een invloed op de gamewereld heeft, was al duidelijk, en heel wat ontwikkelaars hebben via de sociale media hun afschuw al uitgesproken, in meer of minder sterke verwoordingen. Bij Insomniac Games, bekend van onder meer Ratchet & Clank en Resistance, gaan ze nog een stapje verder en hebben ze al studio in zijn geheel een video naar buiten gebracht waarin geprotesteerd wordt tegen Trump.

CEO Ted Price vertelt in de video over het internationale, -culturele en -religieuze karakter van de studio en stelt de vraag of het beleid van Trump wel "the American way" is. "Is discrimineren gebaseerd op religieuze overtuiging en nationale origine Amerikaans? Absoluut niet," vertelt Price. "Dit is een bedroevende, discriminerende act waarvan wij en vele anderen over het gehele land geloven dat ze ongrondwettelijk is. We have been, we are and we will always be a nation of immigrants."

Voorts wordt opgeroepen om actief iets te doen als je het niet eens bent met het beleid van Trump. Zo wordt gezegd dat je je vertegenwoordiger in het Congres of de Senaat kan contacteren om je ongenoegen te uiten. Ook online petitieplatformen worden vermeld.