Schell Games heeft eindelijk een Europese releasedatum bevestigd voor I Expect You To Die, hun VR-game die vorig jaar al in Noord-Amerika verscheen. Hier bij ons, evenals in enkele andere landen, zal de game volgende week, op 6 februari, verschijnen voor PlayStation VR.

I Expect You To Die kan met zowel de DualShock 4 controller als de PlayStation Move controllers gespeeld worden. In het spel moet je zien te ontsnappen uit allerlei hachelijke situaties, waarbij je vallen al puzzelend onschadelijk moet maken zonder ze te activeren. Makkelijker gezegd dan gedaan.