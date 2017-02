Het is bekend dat BioWare aan een nieuw IP werkt, maar echt veel is er nog niet over geweten. Nu echter is onthuld dat de game in het komende fiscale jaar van EA zal verschijnen. Concreet betekent dit dat het nieuwe IP voor 1 april 2018 zal verschijnen, aangezien het nieuwe fiscale jaar loopt tot 31 maart 2018. Een onthulling tijdens het EA Play event in juni lijkt daardoor erg waarschijnlijk.

Ook over de aard van het nieuwe IP werd wat gezegd. Men heeft het over een nieuwe manier waarop spelers samen aan de slag zullen kunnen gaan in nieuwe action-adventure world, waarbij de nieuwe actie gecombineerd wordt met de RPG character development en story progression die we van BioWare gewend zijn.

Sommigen zien in die beschrijving gelijkenissen met Destiny, maar de toekomst zal moeten uitwijzen in hoeverre Destiny en het nieuwe IP van BioWare in hetzelfde vaarwater zitten.