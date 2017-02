Via Steam zijn de minimum en aanbevolen pc-systeemvereisten voor Ultimate Marvel vs. Capcom 3 opgedoken. In maart verschijnt de game voor pc en Xbox One, dus vermoedelijk zal aan deze specs niet al te veel meer veranderen.

MINIMUM:

OS: Windows® 7 SP1 / Windows® 8.1

Processor: Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz, or better

Memory: 2 GB RAM

Graphics: NVIDIA® GeForce® GTX260, or better

DirectX: Version 9.0c

Network: Broadband Internet connection

Storage: 16 GB available space

Sound Card: DirectSound compatible (must support DirectX 9.0c or higher)

Additional Notes: Genuine Xbox 360 PC compatible controller recommended.

RECOMMENDED: