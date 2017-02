Take-Two heeft de Spaanse mobile developer Social Point gekocht voor ongeveer 250 miljoen dollar. Daarmee zet Take-Two een redelijk grote stap in de markt van smartphone games, een markt waar Take-Two CEO Strauss Zelnick altijd heel wantrouwig tegenover heeft gestaan. Social Point is al relatief succesvol gebleken, met onder meer Dragon City en Monster Legends. Vorig jaar had de studio, die 270 man sterk is, een omzet van 90 miljoen dollar.