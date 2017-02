Ontwikkelaar Klonk Games heeft aangekondigd dat hun co-op platformer Shift Happens op 22 februari verschijnt voor PS4 en Xbox One. De game laat dan ook de Early Access-status op Steam achter zich voor een finale release. In de game speel je als Bismo en Plom, die een gezamenlijke massa delen waardoor ze hun grootte en kracht kunnen aanpassen. Hoe groter de ene, hoe kleiner de andere. Hoewel de focus ligt op co-op multiplayer (local en online), is er ook een singleplayer mode waarin je beide personages controleert.