Blizzard heeft laten weten dat het 22.865 Overwatch accounts heeft voorzien van een ban of restricties, voornamelijk omdat ze gebruik maakten van third-party programma's om mee te cheaten. Het gaat voornamelijk om Koreaanse accounts. Blizzard bekijkt ook in hoeverre het de verspreiding van dergelijke programma's kan tegengaan, want een account verbannen heeft in Korea niet zo'n groot effect als in de rest van de wereld, omdat spelers er doorgaans in gamecafés spelen in plaats van thuis. Omwille van licenties etc. die de gamecafés hebben zouden spelers er enkel een nieuwe account moeten aanmaken, terwijl wij na een ban ook een nieuw exemplaar van Overwatch zouden moeten kopen.