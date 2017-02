Ontwikkelaar Hangar 13 heeft wat meer informatie vrijgegeven over de story DLC die er nog zit aan te komen voor Mafia III. In totaal staan er nog drie story expansions op de planning, waarvan de eerste eind maart verschijnt. Die heet Faster, Baby! en draait rond Lincoln die samenwerkt met Roxy Laveau, een sister-in-arms, om een corrupte sheriff aan te pakken die Civil Rights-activisten terroriseert. Deze uitbreiding brengt snelle wagens, dramatische achtervolgingen en een nieuw deel van New Bordeaux met zich mee.

De tweede uitbreiding, Stones Unturned, komt in mei en brengt een samenwerking tussen Lincoln en een CIA-agent genaamd John Donovan. Zij zullen samen een rivaliteit tot een einde brengen die begon in de door oorlog verscheurde jungle van Vietnam.

Sign of the Times tot slot verschijnt in juli en laat Lincoln het opnemen tegen een sekte die verantwoordelijk is voor een reeks rituele moorden. Deze DLC brengt je van onder meer naar de oude bayou.