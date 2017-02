De Britse moeder Katie Pybus heeft een wel heel speciale manier gevonden om haar kinderen, Sapphire (12), Etienne (10) en Orin (7), thuis les te geven. De kinderen staan op wanneer ze willen en moeten dan 7 uur per dag achter de pc of console kruipen en games spelen. Volgens de moeder leren ze zo meer dan op school.

“Ik geloof niet dat het alfabet kennen veel te maken heeft met leren lezen”, zegt Katie aan Daily Mirror. “Spelletjes vormen de basis van mijn thuisonderwijs. Ik kies ervoor om mijn kinderen enkel op die manier les te geven.”

De kinderen spelen games als Minecraft, Clash of Clans en The Sims. Er komen elk jaar ook controleurs over de vloer, die nagaan of de kinderen voldoende vooruitgang boeken. Volgens de moeder vertrekken die tevreden na elk bezoek.

“Veel mensen denken dat kinderen die thuis les krijgen beperkingen hebben. Dat ze niet meekunnen op school en niet goed leren”, reageert dochter Sapphire. “Maar dat is niet waar. Ik heb al veel meer geleerd door de computerspelletjes te spelen.”