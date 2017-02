Bethesda heeft aangekondigd dat de Homestead DLC voor The Elder Scrolls Online op 21 februari zal verschijnen voor PS4 en Xbox One. Op pc en Mac is de nieuwe content vanaf vandaag al beschikbaar en dat geheel gratis. De focus van de update ligt op het bieden van huisvesting voor spelers. Zij zullen zelf huizen kunnen bouwen, bezitten, inrichten en meer.