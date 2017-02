Er zijn voor het eerst foto's opgedoken van Alicia Vikander in haar rol als Lara Croft in de nieuwe Tomb Raider film die in 2018 zou moeten verschijnen. We zien Vikander wat stuntwerk verrichten, waarbij ze meteen doet denken aan de Lara Croft van de reboot games. Niet onlogisch, aangezien voor de film daar ook inspiratie is gehaald. De film zou dus een jongere en minder ervaren Lara Croft met zich meebrengen.