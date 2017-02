Croteam heeft wat van zijn toekomstplannen uit de doeken gedaan. Zo komt er een Shanti update voor Serious Sam VR, met een nieuwe planeet, nieuwe wapens, een nieuw soort vijanden en een nieuwe boss. Ook is bevestigd dat er wordt gewerkt aan VR-versies van Serious Sam: The Second Encounter en The Talos Principle. Tot slot werden fans ook nog gerustgesteld wat de ontwikkeling van Serious Sam 4 betreft. Daar zou Croteam namelijk stevig aan verder werken.