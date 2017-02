Er zijn wat probleempjes opgedoken omtrent het algemene handelsmerk voor de Nintendo Switch dat Nintendo in de VS wil laten registreren. Het United States Patent and Trademark Office heeft Nintendo namelijk om meer uitleg en opheldering gevraagd omtrent enkele zaken en tot alles is uitgeklaard zou het handelsmerk mogelijk niet definitief kunnen worden toegekend.

Concreet zijn er drie puntjes die het USPTO aanhaalt. Twee daarvan zijn redelijk standaard bij dergelijke procedures en zouden geen probleem mogen vormen. Een derde echter ligt misschien iets moeilijker. Het heeft namelijk betrekking op het feit dat er al andere handelsmerken bestaan rond "Switch", wat mogelijk voor verwarring kan zorgen.

Concreet verwijst het USPTO naar het "Switch" handelsmerk van Griffin Technology, een bedrijf dat accessoires maakt voor smartphones, computers en dergelijke. Vreemd genoeg heeft ook Griffin zelf problemen met zijn Switch handelsmerk, want er zijn nog twee andere handelsmerken die volgens het USPTO voor verwarring kunnen zorgen, namelijk het handelsmerk voor SWITCHFORM en het handelsmerk voor SwitchEasy.

Belangrijk om weten is dat het niet Griffin zelf is dat actie onderneemt tegen het Switch handelsmerk van Nintendo. Het is dus niet dat het bedrijf zijn eigen handelsmerk wil vrijwaren of uit is op centjes van Nintendo. Bijgevolg is de kans dan ook groot dat alles in orde komt als alle partijen nog wat extra uitleg geven aan het USPTO.