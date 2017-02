De open bèta van Ghost Recon Wildlands zal nieuwe content met zich meebrengen tegenover de gesloten bèta. Concreet zal een nieuwe provincie uit de open wereld van de game beschikbaar zijn om verkend te worden. Een datum voor de open bèta is er nog niet, maar afgaande op de open bèta's van Rainbow Six Siege en For Honor is de kans groot dat de open bèta van Ghost Recon Wildlands het weekend voor de launch zal plaatsvinden.