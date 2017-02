Het wordt nog wat langer wachten op South Park: The Fractured But Whole. De game zou eerst in september 2016 verschijnen, maar vervolgens kwam er uitstel tot december 2016. Ook dat werd niet gehaald en toen werd een release in het eerste kwartaal van dit jaar aangekondigd. Ook dat zal er echter niet van komen.

Ubisoft heeft de titel verschoven naar zijn volgende fiscale jaar, wat loopt van april 2017 tot en met maart 2018. Meer specifiek zou de game in het derde kwartaal van dit jaar verschijnen, dus in juli, augustus of september.

Door het nieuwe uitstel heeft Ubisoft zijn inkomsten moeten bijsturen. In plaats van een verwachte omzet van 1,61 miljard euro verwacht men nu nog 1,455 miljard euro binnen te halen.