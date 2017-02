Er is een patent opgedoken dat doet vermoeden dat Sony werkt aan een VR-trackingsysteem dat wat weg heeft van het Lighthouse-systeem dat voor de HTC Vive gebruik gemaakt wordt. Via enkele externe sensoren kunnen zo veel nauwkeuriger een VR-speler en de speelomgeving gedetecteerd worden, wat zich vertaalt naar een betere in-game response. Ook room-scale VR wordt zo mogelijk gemaakt. In hoeverre Sony dit nieuwe systeem ook effectief zal lanceren, en of dat dan voor de huidige generatie van PlayStation VR is, valt nog af te wachten.