Steve Bannon, de campagneleider van Donald Trump die tevens aan het hoofd stond van het rechtse, "alternative facts" spuiende Breitbart, was in het verleden blijkbaar een World of Warcraft gold farmer, min of meer toch.

De kwestie dateert inmiddels al van heel wat jaren geleden, maar is voor ons gamers alsnog interessant om even op te rakelen. Bannon wist de zakenbank Goldman Sachs namelijk te overtuigen om 60 miljoen dollar te investeren in Internet Gaming Entertainment, een website, opgericht door kindster Brock Pierce, waar spelers echt geld konden geven voor in-game items en resources, zoals goud, in World of Warcraft. Een deel van het geld werd gebruikt om aandelen van Pierce en andere bedrijfsleiders te kopen, waardoor Pierce 20 miljoen dollar kreeg terwijl hij nog steeds de touwtjes in handen had. In die tijd draaide het bedrijf elk kwartaal een omzet van ongeveer 250.000 dollar. Ook Bannon kreeg een prominente plaats binnen het bedrijf.

In 2007 kwam er een rechtszaak, aangespannen door een speler, die vond dat de online marketplace het spelplezier van heel wat spelers verstoorde. Het imago van Internet Gaming Entertainment nam een flinke dook, net als de activiteit in goudhandel. Het bedrijf werd omgevormd tot Affinity Media en Bannon werd er CEO. Die rol vervulde hij tot in 2012, toen hij naar Breitbart trok, waar hij opnieuw "imaginary stuff" online mocht verkopen.