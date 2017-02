Een zekere Ramsey Nasser heeft een parodie op Wolfenstein gemaakt met behulp van de open-source versie van de game. In Dialogue 3D krijg je telkens wanneer je een nazi tegenkomt en wil schieten snel een vraag voorgeschoteld. Telkens wordt min of meer gevraagd of het wel oké is om nazi's af te knallen en hen een mediaplatform te ontzeggen. Antwoord je snel genoeg ja of nee, dan kan je je schot lossen, maar anders laat je zelf het leven. Leuk voor wie zich verveelt en zijn geweten eens op de proef wil stellen, al zijn daar vermoedelijk ook wel betere middelen voor dan dit.