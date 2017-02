De release van Ghost Recon: Wildlands komt steeds dichterbij en Ubisoft heeft nu wat meer informatie gegeven over de schrijvers achter het verhaal. Dat is gepend door het duo Don Winslow en Shane Salerno. Winslow is de schrijver van Het Kartel, De Kracht van de Hond en Savages, terwijl Salerno samen met James Cameron werkt aan de verhalen van de sequels op Avatar en de schrijver en producent is achter de verfilming van Het Kartel.

“Ik schrijf samen met mijn partner Shane Salerno al meer dan 20 jaar over drugskartels. Samen hebben we dankzij onze kennis invloed gehad op het verhaal, de scènes, personages en dialogen in Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands”, zei Winslow. “Ik ben al fan van Tom Clancy sinds ik The Hunt For Red October heb gelezen,” aldus Salerno. “Het is een enorme eer om samen te werken met Ubisoft, waar men er alles aan doet om spelers de beste game-ervaring te bieden.”