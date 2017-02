My.com neemt de ontwikkeling van Armored Warfare over van Obisidian. My.com was al de uitgever van de game, maar neemt nu dus ook de volledige ontwikkeling over. Het nieuwe ontwikkelteam heeft geen nieuwe plannen voor het spel en gamers mogen dus dezelfde content verwachten zoals die eerder werd aangekondigd. Fans van de game zijn echter niet te spreken over de verandering en blijkbaar heeft Mail.ru, het moederbedrijf van My.com, niet echt goede plannen met Armored Warfare, zoals blijkt uit een Reddit-post, waarin klachten van medewerkers van het bedrijf te lezen zijn. In een officieel statement laat Obsidian daar echter niets van blijken en zegt het dat het dankbaar is voor de tijd dat het aan de game heeft kunnen werken en dat het zich nu zal concentreren op de ontwikkeling van Pillars of Eternity 2: Deadfire, Tyranny, en Pathfinder: Adventures