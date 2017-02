Normaal zou de consoleversie van Dreamfall Chapters in maart verschijnen, maar dat feestje gaat niet door. Nu is een nieuwe releasedatum, 5 mei, aangekondigd. De game zal dan met zijn vijf afleveringen en 13 hoofdstukken zowel digitaal als via retailers te koop zijn voor 29,99 euro en dat voor zowel PS4 als Xbox One. Eerder verscheen de game al voor pc.

Voorts is nog wat onthuld omtrent de soundtrack. Die werd gemaakt door Simon Poole, die voor de gelegenheid zijn vrouw en dochter optrommelde om te zingen. Zijn vrouw zong ook al een nummer voor de oorspronkelijke game in 2006. Een sample van de soundtrack is hier te beluisteren. De soundtrack zal voor PS4 digitaal beschikbaar zijn, terwijl de Xbox One-versie een cd met mp3's krijgt.