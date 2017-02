Snack World, het inmiddels vierde grote cross-mediale project van Level-5, zou normaal in september een smartphone game krijgen, maar blijkbaar is de release ervan uitgesteld tot in december. Dat is een stevig uitstel, waar nog geen reden voor werd gegeven. De 3DS-game staat wel nog steeds gepland voor een release in juli. Voorlopig zijn wel enkel Japanse releases voorzien.