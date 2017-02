Een tijdje geleden verscheen Apocalypse Now: The Game op Kickstarter met als doel een bedrag van 900.000 dollar. Met nog maar 9 dagen te gaan is er echter slechts 170.000 dollar opgehaald en dus hebben de ontwikkelaars besloten om het over een andere boeg te gooien. Ontwikkelaar Erebus LLC heeft een eigen website opgestart, waar het ook geld gaat verzamelen. De funding is nu gespreid over een periode van 460 dagen en Erebus is op zoek naar maar liefst 5,9 miljoen dollar. Of dat dan plots wel gaat lukken, dat is dan maar een andere vraag. Wie wil kan trouwens ineens 1 miljoen dollar spenderen aan de game.