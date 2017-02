EA biedt momenteel de mogelijkheid om 7 dagen lang gratis Origin Access te testen. De service kost normaal 3,99 euro per maand of 24,99 euro per jaar en geeft naast andere voordelen momenteel toegang tot volgende games:

Star Wars Battlefront

Unravel

Mirror’s Edge Catalyst

Mass Effect trilogy

Plants vs Zombies Garden Warfare 1&2

FIFA 15&16

Battlefield 4: Premium Edition

Battlefield 3

Need for Speed: Deluxe Edition

Crysis 2&3

Battlefield Hardline

Titanfall: Deluxe Edition

Dragon Age Inquisition: Digital Deluxe

Dragon Age 1&2

This War of Mine

Sim City Complete Edition

Trine Enhanced Edition

The Banner Saga

Need for Speed Rivals: Complete Edition

Plants vs. Zombies

Dead Space 1-3

Need for Speed: Most Wanted