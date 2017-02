Wie een retailversie heeft gekocht van de Deluxe of Gold Edition van For Honor, zou wel eens problemen kunnen ervaren met de DLC-downloadcode die erbij zit. De problemen lijken zich vooral voor te doen bij de PS4-versie, maar hier en daar lijkt het ook bij Xbox One-versies te gebeuren. De code lijkt bij het ingeven in de store simpelweg niet aanvaard te worden. Wat het probleem precies veroorzaakt, is niet bekend. Vermoed wordt dat de codes mogelijk nog niet geactiveerd zijn bij Sony en Microsoft, dus als dat het geval is, is het slechts een kwestie van tijd alvorens ze wel werken. Wie problemen blijft ervaren, kan best Ubisoft even contacteren.