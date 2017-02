Horrorgame 2Dark van Gloomywood verschijnt op 17 maart voor PS4, Xbox One en pc. In de game kruip je in de huid van Mr. Smith die het mysterie achter een aantal ontvoeringen, waaronder die van zijn eigen kinderen, wil ontrafelen. Belangrijk aspect van de game is dan ook dat je de kinderen veilig moet houden en ze ook kalm moet houden, zodat ze geen lawaai maken.