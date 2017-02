Double Eleven en Wizard Fu hebben met Songbringer een nieuwe RPG aangekondigd. De game zal procedureel gegenereerd worden, dus je zal steevast een nieuw avontuur kunnen beleven. Al pakt Songbringer het wel ietsje anders aan, want de wereld wordt gecreëerd op basis van een code van zes tekens, die de gamer zelf kan invoeren. Niet alleen zijn er zo meer dan 300 miljoen combinaties, je kan de code ook doorgeven aan iemand anders, zodat die exact dezelfde game kan beleven. In Songbringer kruip je in de huid van Roq en is het mogelijk om lokaal co-op te spelen, waarbij iemand de controle neemt over de sidekick Jib. Songbringer verschijnt deze zomer voor PS4, Xbox One en pc.