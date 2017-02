Via een recente patch is blijkbaar een bug van 10 jaar uit eindelijk weggewerkt uit Team Fortress 2. De bug zou al van in het begin in de game hebben gezeten, maar zou dus nooit aangepakt zijn door Valve. Misschien niet onlogisch, aangezien de bug pas recent ontdekt werd.

De bug in kwestie zorgde ervoor dat soms verkeerde hitboxes werden gebruikt wanneer een speler als één van drie bepaalde classes een game startte, om vervolgens over te schakelen naar een van de overige 6 classes. Daardoor kwamen animaties van personages en hun feitelijke hitboxes niet overeen, waardoor soms schoten werden gemist die normaal raak hadden moeten zijn, en omgekeerd hetzelfde.